شكرا لقرائتكم خبر عن «بي إن سبورت» تعلق المستحقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علّقت شبكة «بي إن سبورت» الرياضية دفعاتها المستحقة لقاء بث دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في فرنسا؛ بسبب تجميد المنافسات؛ نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد؛ وذلك بحسب رسالة وجهتها إلى رابطة الدوري، واطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الأول الأربعاء.
وجاء في رسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة يوسف العبيدلي: اتخذت مجموعتنا قرار تعليق الدفعات التالية المنصوص عليها في اتفاقنا، حتى استئناف بطولتي الدرجتين الأولى والثانية وفقاً لروزنامة تسمح ببثهما بشكل طبيعي لمشتركينا.
وكان يتعين على المجموعة القطرية تسديد 42 مليون يورو قبل يوم 5 إبريل/نيسان الجاري.
وشرحت المجموعة أنها أخذت في الاعتبار بشكل رئيسي الغياب التام لرؤية حقيقية حول الاستئناف الفعلي لمباريات الموسم الجاري، والذي ازداد سوءاً؛ بعد قرار تمديد التعليق لخمسة عشر يوماً إضافياً.
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