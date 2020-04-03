آشلي كول: كل مدرب لص!

قال آشلي كول نجم منتخب إنجلترا وأرسنال ومدافع تشيلسي السابق إن أول ما تعلمه أثناء الحصول على رخصة التدريب أن كل مدرب يسرق طرق التدريب ممن سبقه في المهنة. وأضاف اللاعب الذي يتولى حالياً تدريب فريق دون ال 15 عاماً في تشيلسي: «عليك أن تكون لاعباً مميزاً كي تلعب في تشيلسي والنادي الآن يتسعين بخدمات أفضل نجومه لمساعدة الجيل الجديد وتطويره. عملت مع فينجر ومورينيو وأنشيلوتي ولكل واحد منهم فلسفته الخاصة في التدريب وأنا آخذ ما يعجبني من فلسفتهم. أول شيء تعلمته عندما كنت أحصل على رخصة التدريب أن كل مدرب لص يسرق من غيره».

وتابع كول الذي تغيرت حياته بالكامل بعد زواجه من عارضة الأزياء الإيطالية شارون كانو التي رزق منها بولد وبنت: أريد أخذ التنظيم من مورينيو وفن إدارة اللاعبين من أنشيلوتي الذي كان يغرق لاعبيه بالثقة كي يعبروا عن أنفسهم بأفضل صورة والثقة بالشباب من فينج. أريد أن أكون افضل مدرب وأعرف جيدا متطلبات المهنة وأفهم نفسية اللاعبين وأريد نقل تجربتي لهم. ابتعد كول عن حياة المظاهر البراقة ويقيم وأسرته الصغيرة حالياً في شقة قريبة من ملعب تشيلسي ويعلق: «أصبحت أكثر نضجاً وودعت طيش الشباب».