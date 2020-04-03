شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب العراقي تعافى من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تعافى أحمد فعل، مدرب نادي شباب العراق، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، من إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال مصدر في عائلة المدرب إن الفحوصات الطبية التي خضع لها أكدت إصابته بفيروس «كورونا»، وقد تم عزله، والآن بدأ يتعافى ويستعيد وضعه السابق، ولا يوجد قلق على وضعه الصحي مطلقاً. يذكر أن المدرب أحمد فعل، هو أول رياضي في العراق يتعرض إلى الإصابة بهذا الفيروس.
هذا ونفت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي العراقي، الأنباء التي أشارت إلى استقالة رئيسها علاء كاظم رئيس النادي ونائبه محمد الهاشمي من منصبيهما.
وذكرت الإدارة في بيان، أن ما تردد عن استقالة علاء كاظم ونائبه محمد الهاشمي غير صحيح. وأوضحت، أن الهيئة الإدارية لنادي الطلبة منتخبة وفقاً لقانون الأندية الرياضية ومستمرة في عملها.
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