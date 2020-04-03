شكرا لقرائتكم خبر عن نادي المدام يطلق مسابقة «رسالة من القلب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي المدام الثقافي الرياضي، مسابقة عن بعد، بعنوان «رسالة من القلب»، بالتعاون مع مبادرة «# شكر - لعطائك»، وذلك عرفاناً لخط دفاعنا الأول في الدولة في مواجهة فيروس كورونا، وتنص شروط المسابقة التي تستمر حتى 12 إبريل الجاري، على أن تكون موجهة إلى الكوادر الطبية والأجهزة الشرطية والأمنية والخدمية والإعلامية التي تعمل على سلامة المجتمع، وتُسَخِّر كل الإمكانات لحماية الأرواح في كافة أنحاء الدولة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، ويحق لكل فرد تقديم عمل واحد فقط «رسالة - فيديو - رسم - صورة - مجسم» وإرساله على البريد الإلكتروني: [email protected] أو عبر الواتس أب على الرقم «0567150200»، علماً أن المسابقة متاحة لكلا الجنسين من أبناء الدولة والمقيمين من كافة الجنسيات والأعمار، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في 20 إبريل الجاري.
يذكر أن اللجنة المنظمة رصدت مجموعة من الجوائز العينية القيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى بجانب شهادات تقدير.
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