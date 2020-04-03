بايرن ميونيخ يغرم بواتنغ لخرق الحجر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني أنه غرم مدافعه جيروم بواتنغ بسبب مخالفته الإرشادات المتعلقة بالحجر الصحي من جراء وباء «كوفيد-19» المستجد، بعد مغادرته العاصمة البافارية من دون إذن.

وبحسب شبكة «تي في او»، غادر المدافع البالغ من العمر 31 عاماً مدينة ميونيخ إلى لايبزيغ لزيارة ابنه المريض وقد تعرض في طريق العودة إلى حادث سير لم يصب فيه بأي أذى.

واصدر النادي البافاري بياناً أكد فيه أن مدافع بايرن جيروم بواتنغ غادر ميونيخ من دون إذن من النادي، لقد قام بواتنغ بمخالفة قوانين النادي بالابتعاد مسافة كبيرة بعيداً عن منزله.

وأوضح: هذه القواعد الإرشادية تنظم سلوك لاعبي بايرن ميونيخ في الوضع الحالي وتتماشى مع التعليمات الحكومية بشأن الحد من التنقل والمتعلقة بالإرشادات الصحية.