دي بروين يمدد عقده.. وماثيو يخطط للاعتزال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز والثلاثية التاريخية، إنه سيمدد مسيرته لعامين إضافيين؛ بسبب توقف اللعب على خلفية تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وقال: «قلت لزوجتي أنني سألعب لعامين إضافيين، بعد الحجر المنزلي لا أستطيع تحمل البقاء في المنزل طويلاً، هذا أوان لعب الكرة وأفتقدها كثيراً. كرة القدم الآن ليست مهمة، ويجب أن يتأكد الناس بأنه لا يوجد شيء أهم من الصحة».

ولم يسافر دي بروين لبلاده؛ بل بقي في مدينة مانشستر، وأردف: «قبل 8 أيام أو تسعة كان الأولاد مرضى بعض الشيء؛ لكنهم تحسنوا الآن». أما جيريمي ماثيو (36 عاماً) لاعب سبورتنج لشبونة حالياً فقال إنه حدد يوم 10 مايو/أيار (آخر مباراة في الدوري البرتغالي أمام فيتوريا سيتوبال) للاعتزال قبل تفشي الوباء، لكنه تراجع الآن، وأضاف نجم برشلونة السابق: «من المؤسف أن أودع كرة القدم من دون لعب في حال لم يستأنف الدوري. هذه الراحة الإجبارية ساعدت لحسن الحظ في تعافي أربطة الكاحل، وربما أستطيع مواصلة اللعب لعام آخر». وينتهي عقد ماثيو مع سبورتنج في 30 يونيو/حزيران المقبل؛ لكنه يأمل في تمديده لموسم آخر.