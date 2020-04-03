بولتر يعلم المتابعين الجولف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف أسطورة كأس رايدر للجولف، والسفير العالمي لشركة موانئ دبي العالمية، إيان بولتر، دورة موانئ دبي العالمية، الرقمية الأولى من نوعها، حيث شارك نصائحه المهمة لتحقيق النجاح في اللعبة.

استضاف بولتر دورة الجولف الشاملة التي خُصصّت لاتحاد الإمارات للجولف وللاعبي الجولف الطموحين من أكاديمية دبي هايتس، في صفحته على إنستجرام، وستكون متاحة أمام الجمهور من خلال شركة دبي للموانئ العالمية وقنوات بولتر.

وقال بولتر: «أنا متحمّس للمشاركة مع موانئ دبي العالمية في السلسلة الأولى من جلسات التدريب الرقمية. في خلال هذا الوقت الذي يسوده شعور بعدم اليقين وجوّ من العزل الذاتي، تُطرح أفكار وابتكارات في مجال لعبة الجولف حول العالم، ومع الشراكة الصحيحة يمكننا تقديم الدعم من أجل المساعدة على تنمية الأجيال القادمة من اللاعبين». وانضمّ ابنه جوش إليه في البث المباشر على إنستجرام وشاركه نصائح بسيطة وسهلة تتعلّق بحركات رياضة الجولف.