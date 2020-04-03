مريم الزعابي تقدم خدمة التدريب عن بعد تطوعاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت المدربة المواطنة مريم الزعابي المتخصصة في التدريب الرياضي قناة على تطبيق التليجرام للتشجيع على ممارسة الرياضة في البيت، في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مريم الزعابي أنها تقوم بذلك تطوعاً ضمن الواجب الوطني للمساهمة بالعمل على رفع الروح المعنوية لدى أبناء وبنات المجتمع ولتعزيز مبدأ الصحة العامة والسلامة المجتمعية وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتحمل مريم الزعابي درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية كأول إماراتية والثانية عربياً حول العالم، وتملك مركزاً رياضياً هو «ستايل لرشاقة السيدات» وتعمل فيه أيضاً كمدربة.

ووجد حساب المدربة تفاعلاً كبيراً من المتابعين ووصل عدد المشاركين إلى أكثر من 150 رياضياً، وتقدم مريم حصصاً تدريبية تحث على ممارسة الرياضة بصورة سليمة والتدرب بالوسائل المتاحة داخل المنزل وفقاً للمبادئ الفنية المعتمدة عالمياً.

وقالت: ممارسة الرياضة شيء مهم في جميع الأوقات، لكنه يعتبر أكثر أهمية تماشياً مع الحاجة للبقاء قي البيت لكي يحافظ الإنسان على لياقته البدنية. المشاركون في البرنامج تفاعلوا بشكل جيد، لقد وجهتهم أيضاً على اتباع نظام غذائي سليم حتى لا يتعرضوا للبدانة من الأكل والجلوس في البيت.

وأشادت مريم الزعابي ببرنامج التعقيم الوطني الذي تنفذه وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وقالت إنه مهم للمساهمة في تأمين الصحة والسلامة العامة لأبناء المجتمع.وتقدمت مريم الزعابي بالشكر للعقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد للرعاية المميزة ولتقديمه المساعدة في تحديث المعلومات المطلوبة، كما تقدمت بالشكر لفريق العمل الذي يساعدها في تقديم رسالتها الرياضية للجميع.