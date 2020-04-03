شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعو بيلاروسيا يقاطعون المباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط مجموعات من مشجعي أندية الدوري البيلاروسي لكرة القدم، مقاطعة مباريات الدوري الوحيد الذي يواصل اللعب في أوروبا رغم مخاطر تفشي فايروس كورونا المستجد. وغرد بافل كليمينكو بعد إعلان أول حالة وفاة في البلاد بسبب الفايروس وإصابة 152: «العديد من مجموعات التشجيع في بيلاروسيا تعلن مقاطعة المباريات لمنع انتشار الوباء، من الممتع أن نكون الدوري الوحيد العامل في أوروبا، لكن على المشجعين أن يضعوا صحتهم أولاً».

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