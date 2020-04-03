تركي آل الشيخ ينتقد رحيل أحمد فتحي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى النادي الأهلي ترشيحات لضم أطهر الطاهر، ظهير أيمن فريق الهلال السوداني، لتدعيم الجبهة اليُمنى خلال المرحلة المقبلة، بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري، وشهدت الأيام الماضية ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين وبعض المُحبين للنادي الأهلي بالتعاقد مع ظهير الهلال السوداني الذي قدم مستوى جيداًَ مع ناديه في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وأكد وكيل أعمال اللاعب أن أندية مصرية أبدت رغبتها في ضم ظهير الهلال دون أن يُفصح عن هذه الأندية.

ويبحث الأهلي في الفترة المقبلة عن ظهير أيمن صاحب خبرات وإمكانيات فنية عالية لتدعيم الجبهة اليُمنى، وهو ما ستبحثه لجنة التخطيط للكرة بالنادي، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر.

وأعلن كريم العراقي لاعب المصري ومنتخب مصر الأولمبي، رغبته في الانضمام للأهلي من أجل خلافة أحمد فتحي، وأضاف العراقي في تصريحات تلفزيونية: «أتمنى الانضمام للأهلي، وجاهز لخلافة أحمد فتحي حال موافقة إدارة المصري».

وكانت بعض الأنباء قد ترددت حول توقيع كريم العراقي على استمارات رغبة بشكل مبدئي للانضمام لنادي الزمالك.

وعلى خط متصل، كشف تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن رأيه في مسألة رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق وقراره بعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك): «اللي يمشي يمشي نجيب قده 100 مرة»، ووعد آل الشيخ بصفقة سوبر للأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي في الموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، وعقب إعلان فتحي الرحيل وعدم تجديد عقده مع الأهلي مقابل 23 مليون في عامين، وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، رسالة نارية لأحمد فتحي، وكتب الحضري عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «صديقي وأخي أحمد فتحي سعدت وتشرفت باللعب بجوارك وتشاركنا حصد البطولات في النادي الأهلي ومنتخب مصر».

وأضاف: «كنت أود أن تنهي مسيرتك في النادي الأهلي وعدم الوقوع في نفس خطئي لكن هذا هو الاحتراف وهذه كرة القدم وأتمنى لك دوام التوفيق حيثما كنت».

وكان الحضري قد رحل عن الأهلي عام 2008، متجهاً نحو سيون السويسري، وبعدها خاض عدة تجارب في العديد من الأندية المصرية على رأسها الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة.