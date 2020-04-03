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إيان رايت نادم على مناكفة بيتر شمايكل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّر نجم أرسنال السابق إيان رايت عن ندمه على بعض تصرفاته تجاه حارس مانشستر يونايتد الشهير الدنماركي بيتر شمايكل. وتبادل اللاعبان المناكفة في التسعينات؛ عندما كانت المنافسة على أشدها بين المدفعجية والشياطين، وكان رايت أحد لاعبي المدرب فينجر الذين خطفوا لقب الدوري من اليونايتد عام 1998 بفارق نقطة. وقال رايت: «كنت أكره بيتر بشدة؛ لأنه كان مميزاً، ويحرمني من التسجيل، لم أهز شباكه إلا في المباريات الودية. علاقتنا الآن جيدة بعد الاعتزال، نلعب الجولف معاً ونضحك على مشاجراتنا». ورصدت الكاميرات الكثير من المناكفات بين اللاعبين؛ أبرزها عام 1997؛ عندما عرقل رايت بقدميه معاً الحارس على الرغم من وجود صافرة، وعلق: «عندما أنظر للحادثة الآن أشعر بالكثير من الحرج».

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