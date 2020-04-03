تأجيل بطولة آسيا للشباب والناشئين للكاراتيه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، تأجيل بطولات آسيا للكاراتيه للرجال والسيدات من الناشئين والشباب وتحت 21 بسبب تفشي فيروس كورونا، استناداً إلى المعلومات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية.

واتخذ اللواء «م» الرزوقي رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه وبموافقة جميع الأعضاء قراراً بإعادة جدولة بطولات الاتحاد المقررة عام 2020 لحماية صحة اللاعبين وجميع المشاركين بالحدثين الكبيرين، وبعد دراسة كافية للظروف المحيطة وتحديد مواعيد جديدة في وقت لاحق.

وأبلغ الاتحاد الآسيوي للكاراتيه الاتحادات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد تأجيل أكبر حدثين له هذا الموسم بسبب انتشار وباء «كوفيد 19».

وكان مقرراً إقامة بطولة الشباب والناشئين وتحت 21 سنة بدولة الكويت في الفترة من 10 إلى 12 يوليو، وإقامة بطولة الرجال والسيدات بمدينة بالي في إندونيسيا في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر.