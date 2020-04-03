اقتراح باستئناف دوري المحترفين بين 5 و14 مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

سيكون فريق العمل المشترك ما بين اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، الذي أعلن عنه يوم أمس الأول، خلال اجتماع اتحاد اللعبة الذي عقد عن بعد، أمام الكثير من التحديات التي تتعلق بما سيكون عليه القرار النهائي حول مصير الموسم الحالي.

أسبوعان، هما المهلة التي منحت لفريق العمل المشترك، حتى يتوصل إلى خلاصة نهائية تتعلق بما سيكون عليه مصير الموسم، وهو ما يحتاج إلى تنسيق وتشاور مع المسؤولين في الدولة والجهات المعنية.

البرمجة

سيكون على فريق العمل التوصل إلى قرار نهائي، من أجل إبلاغ الأندية سواء في المحترفين أو حتى على مستوى الهواة، لتحديد موعد العودة إلى المنافسات الرسمية، أو حتى قرار إلغاء الموسم.

ويضع مسؤولو رابطة المحترفين العديد من السيناريوهات التي تحاكي موعد العودة إلى المنافسات، خاصة بعد اتخاذ القرار النهائي منتصف إبريل الحالي، ويتضمن الأمر بعض المقترحات كالتالي:

في حال إقرار عودة النشاط بعد منتصف إبريل الحالي، سيتم منح الأندية فرصة 3 أسابيع من أجل إعادة تأهيل وتجهيز اللاعبين على أن تكون صافرة بداية العودة في 5 مايو المقبل، على أن يكون ختام الدوري في الأول من يونيو.

أما المقترح الثاني الذي تتم دراسته، في حال لم تساعد الظروف الصحية على عودة سريعة للفرق إلى التدريبات، فيتمثل في أن تتأخر بداية استكمال الموسم إلى منتصف مايو، على أن يكون الختام في نهاية الأسبوع الأول من يونيو المقبل.

نهائي الكأس

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أما على صعيد المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تجمع فريقي العين والظفرة، فسيكون تحديد موعد النهائي وفقاً لسيناريو موعد عودة دوري الخليج العربي من جديد، على أن تقام المباراة النهائية في ختام الموسم «الاستثنائي».

أما بخصوص مواعيد المباراة النهائية، فيتمثل الأول في الخامس من يونيو، بينما يتمثل المقترح الثاني بأن تكون المباراة النهائية في 20 يونيو المقبل.

السيناريو الأسوأ

وتلوح في أفق المسؤولين، قضية إلغاء الموسم وهي المشكلة التي تبقى رهن الظروف والوضع الصحي العام في الدولة.

وبعدما كان طلب الإلغاء قد دار همساً في اجتماع المديرين التنفيذيين مع الرابطة قبل أسبوع، خرجت إلى النور تلك الأصوات التي تطالب بإلغاء دوري الخليج العربي، حتى بات الأمر أقرب إلى طلب جماعي من الأندية التي تحفظ القليل منها، وطالب باستمرار النشاط وعودة الدوري من جديد، علماً أن هذه الأندية قد ينطبق على بعضها قول الله تعالى «يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم».

وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض «المصادر» تتحدث عن إلغاء الدوري، مع إقامة مباراة نهائي كأس رئيس الدولة قبل بداية الموسم الجديد، وهي «القضية» التي قد تثير الكثير من اللغط والجدل، خاصة من خلال منح العين والظفرة فرصة نيل شرف الفوز بكأس المسابقة الأغلى، مقابل حرمان شباب الأهلي والعين والجزيرة فرصة استكمال رحلتهم التنافسية في مسابقة دوري الخليج العربي. ويرى بعض المراقبين أن القرار يجب أن يكون موحداً، سواء باستكمال الموسم على مستوى مسابقتي الدوري والكأس معاً، أو إصدار قرار عام باعتبار الموسم «لاغياً» بشكل كامل.

الصاعدون

ولن يغفل المسؤولون عن الجانب الآخر، خاصة بالنسبة إلى فرق الدرجة الأولى، حيث يدور الصراع على مستوى التأهل والترشح إلى دوري الخليج العربي في الموسم المقبل،

ويأمل مسؤولو الفرق التي تتنافس على التأهل بعودة المنافسة، خاصة أن إلغاء الموسم سيحرمهم من فرصة تحقيق حلم الصعود أو العودة إلى عالم الأضواء.