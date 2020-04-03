شكرا لقرائتكم خبر عن حظر التمارين الجماعية في إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لن يُسمح للرياضيين في إيطاليا بخوض تمارين جماعية؛ وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، أمس الأول الأربعاء، عن تمديد فترة الإغلاق في البلاد حتى 13 إبريل/نيسان؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وتم تعليق جميع المنافسات الرياضية في إيطاليا حتى 13 ابريل على الأقل. وقال كونتي في خطاب تلفزيوني إن فترة الإغلاق ستُمدد وتتضمّن الآن حصص التمارين، الأحداث والمسابقات الرياضية بكافة أنواعها معلقة، في الأماكن العامة أو الخاصة، حصص التمارين للمحترفين وغير المحترفين معلقة أيضاً في جميع أنواع المنشآت الرياضية. وسيكون بمقدور الرياضيين متابعة تمارينهم الفردية.
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