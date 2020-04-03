شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جائزة فرنسا للدراجات النارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأجل موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات فئة «موتو جي بي» في بطولة العالم للدراجات النارية مرة أخرى، بعد إرجاء جائزة فرنسا الكبرى التي كانت مقررة بين 15 و17 مايو المقبل إلى موعد غير محدد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال الاتحاد الدولي للدراجات النارية و«موتو جي بي» في بيان أمس الخميس إن: الوضع في تغير مستمر، ولا يمكن تأكيد المواعيد الجديدة لجائزتي فرنسا وإسبانيا اللتين كان من المقرر أن تقاما بين 1 و3 مايو على حلبة خيريز في الأندلس، بما أننا لا نعرف بالضبط متى سيكون من الممكن تنظيم هذين الحدثين.
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