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ماتويدي يجدد حجره الصحي أسبوعين إضافيين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيخضع الفرنسي بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي لأسبوعين إضافيين من الحجر الصحي، بعد إصابته الشهر الماضي بفيروس المستجد.

وكتبت زوجته إيزابيل على مواقع التواصل الاجتماعي: «حسناً، سنجدد لخمسة عشر يوماً إضافياً من الحجر الصحي».

وكان يوفنتوس أعلن في 17 مارس الماضي عن إصابة ماتويدي بفيروس كورونا المستجد، لينضم إلى زميله دانييلي روجاني، ثم يعلن بعدها إصابة زميلهما الأرجنتيني باولو ديبالا.

وآنذاك أشار حامل لقب في آخر 8 مواسم، إلى أن اللاعب منذ 11 مارس في عزلة منزلية طوعية. وسيبقى تحت المراقبة وسيتبع النظام نفسه، وهو على ما يرام ولا يعاني أعراضاً.

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