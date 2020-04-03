برنامج مكافحة المنشطات يتأثر بالجائحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى، أن برنامجها المتعلق بإجراء فحوص للكشف عن المنشطات، تأثر بشدة بسبب فيروس كورونا المستجد، لكنها أشارت إلى مواصلة عملها.

وقالت في بيان: تجري وحدة النزاهة فحوصاً للكشف عن المنشطات في أكثر من 100 دولة حول العالم. في الوضع الحالي وبسبب الجائحة، تفرض الكثير من الدول إجراءات التباعد الاجتماعي التي تتغير بسرعة من مكان إلى آخر.

وأضافت: نتيجة لذلك، من الواضح أن برنامج مكافحة المنشطات تأثر بشدة على المدى القصير، لكننا نواصل القيام بمهماتنا التي تحظى بالأولوية في الأماكن الممكنة للقيام بذلك.

وأشارت وحدة النزاهة إلى أنه يتعين على الرياضيين المستهدفين للخضوع للفحوص المخبرية (نحو 500 رياضي) احترام واجباتهم من ناحية تحديد أماكنهم، في الوقت الذي يحوم فيه الشك في بداية الموسم الدولي، ومعظم الرياضيين يمارسون الحجر الصحي حول العالم.