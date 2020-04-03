كلوب بروج بطلاً لدوري بلجيكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح الدوري البلجيكي أول بطولة في أوروبا، وربما في العالم، يعلن عن بطلها، فقد توج كلوب بروج بطلاً للمسابقة، بعد إلغاء بقية منافسات الموسم الجاري، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. وكان بروج يتصدر الدوري بفارق 15 نقطة قبل جولة من بدء المرحلة النهائية، التي تقام بمشاركة أول 6 فرق.

ويجب التصديق على قرار الرابطة خلال اجتماع 24 نادياً من أول درجتين في الدوري، لكن 17 نادياً طالبت بالفعل بإلغاء الموسم.