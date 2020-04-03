شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي لايبزيج يتبنى مبادرة للتبرع بالدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبرع لاعبان من نادي لايبزيج الألماني، بالدم للمساعدة في مكافحة أزمة تفشي فيروس كورونا، وأعلن النادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن لاعبيه الدوليين لوكاس كلوسترمان، ومارسيل هالستنبرج، تبرعا بالدم في المستشفى الجامعي ووجّها الدعوة لتقليدهما. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة للنادي بعنوان «نحن جميعاً نساعد معاً»، ، وكان لاعبو الفريق تنازلوا عن جزء من رواتبهم لمصلحة موظفي النادي في هذه الفترة الخالية من المباريات.

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