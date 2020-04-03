شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تمدد تعليق المنافسات حتى 31 مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مددت روسيا تعليق مباريات كرة القدم حتى 31 مايو/أيار المقبل في ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجد، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي، أمس الأول الأربعاء.
وجاء في بيان الاتحاد أنه في ظل تفشي الفيروس في البلاد؛ تقرر تعليق كل الأحداث الرياضية حتى 31 مايو.
وكان التاريخ السابق لاستئناف اللعب في 10 إبريل/نيسان الجاري. وأشارت رابطة الدوري الروسي إنها ستلتزم بالقرار، وقال رئيسها سيرغي بريادكين في بيان: في الوقت الراهن، لا نخطط لإنهاء الدوري باكراً.
وكما في العديد من البطولات الأوروبية، قال بريادكين: إن مسألة تخفيض رواتب لاعبي الدوري الممتاز قيد المناقشة مشيداً بحالة نادي سبارتاك موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تمدد تعليق المنافسات حتى 31 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.