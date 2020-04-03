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روسيا تمدد تعليق المنافسات حتى 31 مايو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مددت روسيا تعليق مباريات كرة القدم حتى 31 مايو/‏أيار المقبل في ظل تفشي فيروس «» المستجد، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي، أمس الأول الأربعاء.

وجاء في بيان الاتحاد أنه في ظل تفشي الفيروس في البلاد؛ تقرر تعليق كل الأحداث حتى 31 مايو.

وكان التاريخ السابق لاستئناف اللعب في 10 إبريل/‏نيسان الجاري. وأشارت رابطة الدوري الروسي إنها ستلتزم بالقرار، وقال رئيسها سيرغي بريادكين في بيان: في الوقت الراهن، لا نخطط لإنهاء الدوري باكراً.

وكما في العديد من البطولات الأوروبية، قال بريادكين: إن مسألة تخفيض رواتب لاعبي الدوري الممتاز قيد المناقشة مشيداً بحالة نادي سبارتاك موسكو.

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