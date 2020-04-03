شكرا لقرائتكم خبر عن رومينيغه يتوقع ترشيد رواتب اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستضع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حداً لتضخم غير صحّي للرواتب وانتقالات لاعبي كرة القدم، بحسب كارل هاينتس رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني. وقال النجم السابق أمس : الأزمة التي استحدثها كورونا ستؤدي إلى ايقاف «دائماً أكثر، دائماً أغلى، دائماً أسرع»، والعرض والطلب سينظمان سوق الانتقالات ويفرضان توازناً جديداً. وأكبر صفقة في تاريخ البافاري 80 مليون يورو أنفقها عام 2019 لضم المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، قبلها لم يتجاوز عتبة مبلغ ال 41,5 مليون يورو الذي أنفقه لضم الفرنسي كورنتان توليسو في 2017.

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