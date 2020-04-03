«تليجراف»: الموظفون علموا بالقرار قبل نصف ساعة عبر الإيميل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علم موظفو توتنهام بقرار المدير التنفيذي قبل نصف ساعة من إعلانه وفقاً لصحيفة التليجراف عبر رسائل ايميل، كما كشفت الصحيفة عن تشجيع النادي للموظفين على أخذ إجازتهم السنوية، وكتبت الصحيفة: «كيف يمكن أن يواصل اللاعبون قبض 100 ألف استرليني أسبوعياً، ويحسم أجر الموظفين الذين يتقاضون 30 ألف استرليني سنوياً؟».

ويعتقد توتنهام بضرورة حسم أجور اللاعبين؛ لكنه لا يجرؤ على اتخاذ هذا القرار بشكل انفرادي، وينتظر اجتماع رؤساء الأندية الإنجليزية، اليوم الجمعة، فيما يخص هذا الأمر، وقال ليفي: «نأمل أن تسفر المباحثات بين الأندية ورابطة اللاعبين المحترفين عن مساهمة بسيطة من قبل اللاعبين والمدربين؛ من أجل مناخ كروي صحي. كما قلت في 18 مارس/آذار يجب علينا أن نتكاتف لتخفيف تأثير هذه الأزمة، وعدم السماح لها بتقويض استقرار النادي مستقبلاً. شاهدنا كيف سارعت حكومات العالم إلى إغلاق الأعمال التجارية وتحديد حرية تنقل الأشخاص بشكل غير مسبوق؛ من أجل تخفيف آثار الوباء وحماية حياة الناس. كل شخص على الكرة الأرضية سوف يتأثر، لم أختبر في حياتي كلها مثل هذا الوضع، وأتعجب عندما أقرأ عن انتقال لاعب في الصيف، وكأن شيئاً لم يحدث. نحن فعلاً ثامن أغنى نادٍ في العالم؛ لكن تأثير الوباء ليس له أية حدود، توقفت الأعمال في النادي، إلى جانب شركاءنا في الإعلام ليسوا متيقنين من موعد استئناف المباريات، والكثير من المشجعين فقدوا وظائفهم، والرعاة يشعرون بالقلق من الوضع الراهن. ليس لدي أي شك بأننا سنجتاز المحنة؛ لكن نحتاج إلى وقت؛ كي تعود الحياة إلى طبيعتها».