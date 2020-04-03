فيروس كورونا يرجئ أولمبياد طوكيو

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باريس: أدى فيروس كورونا المستجد الى فوضى في روزنامة الأحداث الرياضية، وصلت الى حد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة هذا العام في طوكيو، بعدما تسبب بشلل شبه كامل في الرياضة العالمية.

في ما يلي أبرز الأحداث الرياضية التي ألغيت، تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة بسبب الفيروس الذي تسبب حتى الأربعاء الأول من نيسان/أبريل أكثر من 43 ألف وفاة معلنة، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية.

- تأجيل وموعد جديد لأولمبياد طوكيو 2020 -*

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، ان الدورة ستقام في موعد جديد هو الفترة الممتدة بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس 2021.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 يوشيرو موري للصحافيين الإثنين 30 اذار/مارس "دورة الألعاب الأولمبية ستقام من 23 تموز/يوليو حتى الثامن من آب/أغسطس 2021. دورة الألعاب البارالمبية (المخصصة لذوي الحاجات الخاصة) ستقام بين 24 آب/أغسطس والخامس من أيلول/سبتمبر".

ووضع هذا الموعد حدا للتقارير عن احتمال إقامة الدورة في ربيع 2021، بعد تأجيل موعدها الأصلي (24 تموز/يوليو-التاسع من آب/أغسطس).

* أتى ذلك بعد أقل من أسبوع على قرار اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية تأجيل الألعاب بسبب الفيروس.

وأكد مسؤولون يابانيون ان الدورة ستحتفظ باسمها "طوكيو 2020".

- كرة القدم - *

أرجأ الاتحاد الأوروبي (ويفا) كأس أوروبا من 12 حزيران/يونيو-12 تموز/يوليو 2020، الى 11 حزيران/يونيو-11 تموز/يوليو 2021، وعلّق مسابقتي الأندية (دوري الأبطال و"يوروبا ليغ") حتى إشعار آخر، وأوقف المباريات القارية الرسمية والودية لمنتخبات الرجال والسيدات.

وفي الأول من نيسان/أبريل، أعلن الاتحاد انه أرجأ "حتى إشعار آخر" كل مباريات المنتخبات الوطنية، من بينها الملحق المؤهل إلى كأس أوروبا 2020، والتي كانت مبرمجة في حزيران/يونيو.

* أرجأ اتحاد أميركا الجنوبية بطولة كوبا أميركا الى صيف العام 2021.

* صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على قرار الاتحادين القاريين، مؤكدا إرجاء النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والتي كانت مقررة أيضا في صيف العام 2021.

* أعلنت الكاميرون في 17 آذار/مارس تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين ("شان") التي كانت مقررة بين الرابع من نيسان/أبريل و25 منه.

* سجلت إصابات عدة في صفوف اللاعبين في الدوري الإيطالي، لاسيما في يوفنتوس مع دانييلي روغاني (أول لاعب في دوري الدرجة الأولى ثبتت إصابته)، وزميليه الفرنسي بليز ماتويدي والأرجنتيني باولو ديبالا.

كما أعلن نادي ميلان إصابة نجمه السابق باولو مالديني ونجله دانيال.

وأعلنت أندية عدة تسجيل إصابات في صفوفها، مثل سمبدوريا (ستة لاعبين وطبيب)، وفيورنتينا (عشر إصابات)، وأتالانتا (حارس المرمى ماركو سبورتييلو)، وهيلاس فيرونا (لاعبه ماتيا زاكانيي)، وبريشيا (إصابة عضوين من دون تحديد هويتهما).

* علّق نشاط الدوري المحلي في إيطاليا ضمن إجراءات واسعة شملت وقف كل النشاطات الرياضية حتى الثالث من نيسان/أبريل المقبل.

وفي تصريحات ليل 26 آذار/مارس، استبعد وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا إمكان استئناف المنافسات في مطلع أيار/مايو.

* أعلن نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم إصابة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا، بينما أكد تشلسي إصابة لاعبه الشاب كالوم هودسون-أودوي. كما أعلن نادي وست هام في 28 آذار/مارس، ان ثمانية من لاعبيه وضعوا في الحجر المنزلي الذاتي بعدما ظهرت عليهم عوارض الفيروس.

ومددت فترة تعليق كرة القدم في إنكلترا حتى 30 نيسان/أبريل.

* علقت منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بدرجتيه الأولى والثانية "حتى إشعار آخر"، وأرجئ نهائي مسابقة كأس الرابطة من الرابع من نيسان/أبريل الى موعد لاحق لم يحدد بعد، يتوقع ان يكون في أيار/مايو.

وليل 31 آذار/مارس، أعلنت وفاة الرئيس السابق لنادي مرسيليا باب ضيوف عن عمر 68 عاما بسبب إصابته بالفيروس.

* أعلن مدير رابطة الدوري الألماني لكرة القدم كريستيان سيفرت في 16 آذار/مارس أن أندية الدرجتين الأولى والثانية وافقت على اقتراح الرابطة تأجيل مبارياتهما حتى الثاني من نيسان/أبريل، وهي فترة تم في وقت لاحق تمديدها الى 30 نيسان/أبريل.

وأعلن الاتحاد الألماني في 27 آذار/مارس، إرجاء الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس الذي كان مقررا في 21 نيسان/أبريل و22 منه.

* أعلنت رابطة الدوري الإسباني في 23 آذار/مارس تمديد تعليق منافسات الدوري في الدرجتين الأولى والثانية حتى إشعار آخر، علما بأن الدرجة الثالثة (أعلى درجة غير احترافية) كانت قد خضعت لهذا الإجراء سابقا.

وأكد نادي فالنسيا أن اختبارات 35% من تشكيلته وموظفيه جاءت ايجابية، كما أعلن ألافيس في 18 آذار/مارس، تسجيل 15 إصابة في صفوفه.

وفي 21 آذار/مارس، أكد الاتحاد الصيني لكرة القدم ان المهاجم وو لي مصاب بالفيروس، بعد أيام من إعلان ناديه إسبانيول تسجيل ست إصابات في صفوفه بين اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

وتسبب الفيروس بوفاة الرئيس السابق لريال مدريد لورنزو سانز عن 76 عاما، بحسب ما أعلن نجله في 21 آذار/مارس.

* أرجأ الاتحاد الإسباني نهائي مسابقة كأس الملك بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو الذي كان مقررا في 18 نيسان/أبريل.

* قررت رابطة الدوري الياباني إرجاء المباريات، بينما أرجئ الدوري الصيني الذي كان من المقرر أن ينطلق في 22 شباط/فبراير الماضي، مع كل المنافسات الرياضية في البلاد.

وبات البلجيكي مروان فيلايني أول لاعب في دوري السوبر الصيني (الدرجة الأولى) تثبت إصابته بالفيروس.

* علقت منافسات دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا.

* أعلنت الأرجنتين تعليق النشاط الرياضي، كما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف جميع المباريات حتى إشعار آخر.

* أرجأ الفيفا التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في آذار/مارس وحزيران/يونيو. كما أعلن تأجيل الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

* أرجأ الاتحاد الآسيوي مباريات دوري الأبطال وكأس الاتحاد.

* علّق الاتحاد الأميركي الجنوبي "كونميبول" مسابقة كوبا ليبرتادوريس التي تعادل مسابقة دوري الأبطال الأوروبي الى أيار/مايو.

* أعلن فيفا تأجيل الكونغرس السبعين الذي كان مقررا في الخامس من حزيران/يونيو في أديس أبابا، الى 18 أيلول/سبتمبر، وتأجيل اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 20 آذار/مارس الى صيف العام الحالي.

* أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) في 13 آذار/مارس إرجاء مباريات مقررة في آذار/مارس، أبرزها التصفيات المؤهلة الى كأس الأمم 2021.

* علّقت رابطة دوري كرة القدم في الولايات المتحدة منافسات بطولة "أم أل أس" حتى 10 أيار/مايو، وألغيت المباريات الدولية الودية المقررة لمنتخبي الرجال والسيدات في آذار/مارس ونيسان/أبريل.

* أعلنت تركيا تعليق بطولات أبرزها دوري كرة القدم حتى إشعار آخر. وسجلت إصابات بالفيروس في عالم اللعبة في البلاد، لاسيما لمدرب غلطة سراي فاتح تيريم، والحارس الدولي السابق روشتو رتشبر.

* علّقت بلجيكا دوري كرة القدم حتى الأول من أيار/مايو.

* علقت البرتغال دوري الدرجتين الأولى والثانية، فيما قررت اليونان عدم المضي قدما في الدور الفاصل لتحديد هوية البطل والفرق الهابطة الى الدرجة الثانية، فيما تم تعليق المباريات في هولندا.

* أرجئت المباريات في اسكتلندا حتى إشعار آخر.

* أعلن اتحاد "كونكاكاف" (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) إرجاء بطولة مؤهلة الى الأولمبياد كان من المقرر ان تنطلق في 20 آذار/مارس في المكسيك، وتعليق كل نشاطاته المقررة حتى منتصف نيسان/أبريل.

* أعلنت رابطة الدوري المكسيكي تعليق المنافسات "حتى إشعار آخر".

* أعلنت جنوب إفريقيا تعليق الدوري.

* أوقف الاتحاد الأسترالي نشاطه بعدما بات اللعب "مهمة مستحيلة".

وتم في 28 آذار/مارس الكشف عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الدوري المحلي، وذلك للاعب من فريق نيوكاسل نتس.

* أعلنت روسيا وقف كل النشاطات الرياضية بما فيها دوري كرة القدم، حتى 10 نيسان/أبريل.

* أعلنت الأرجنتين في 17 آذار/مارس وقف منافسات كأس كرة القدم، وهي أبرز مسابقة للعبة كانت مستمرة بعد نهاية الدوري في 10 منه.

- المنطقة العربية -*

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم في 23 آذار/مارس تمديد تعليق المباريات المحلية حتى منتصف تموز/يوليو المقبل.

* أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم ايقاف نشاطاته حتى أيلول/سبتمبر، بعد توصيات وزارة الشؤون الرياضية وقف الأنشطة.

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*أعلن السودان وقف كل النشاطات الرياضية.

* مددت قطر وقف النشاطات الرياضية حتى 14 نيسان/أبريل.

* أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط حتى إشعار آخر، وألغت دورة ألعاب كانت مقررة بين 23 آذار/مارس والأول من نيسان/أبريل.

*أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية.

* أعلنت وزارة الداخلية المغربية سلسلة إجراءات تشمل تعليق كامل النشاطات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر.

* أعلنت الجزائر منع كل التجمعات بما يشمل الرياضية منها.

* أعلنت مصر بداية تعليق النشاطات لأسبوعين على الأقل، قبل ان يتم تمديد هذه الفترة لـ15 يوما إضافية بدءا من 30 آذار/مارس.

* علقت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الأنشطة حتى نهاية آذار/مارس، وهو موعد بات ممدّدا بحكم الأمر الواقع بعد إعلان الحكومة حال التعبئة العامة في البلاد وحظر التجول ليلا حتى منتصف نيسان/أبريل.

* مددت الكويت تعليق النشاط الرياضي حتى أيلول/سبتمبر.

* أعلن الاتحاد الرياضي العام في سوريا إيقاف كل النشاطات حتى نهاية شهر رمضان (بحدود أواخر أيار/مايو).

* أرجأ الاتحاد العراقي لكرة القدم المباريات بدءا من 11 آذار/مارس، قبل ان يمدد التعليق حتى إشعار آخر.

* أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية تعليق كامل النشاط الرياضي.

* أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم في 15 آذار/مارس تعليق الدوري والنشاط المتعلق باللعبة لمدة أربعة أسابيع. وبعدما كان من المقرر الإبقاء عليها من دون جمهور، أعلن منظمو كأس دبي العالمية للخيول في 22 آذار/مارس إلغاء نسخة هذا العام التي كانت مقررة في 28 منه.

- كرة السلة -*

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي ايه" تعليقاً "حتى إشعار آخر" للمباريات، بعد تلك التي أقيمت الأربعاء 11 آذار/مارس، في أعقاب تأكيد إصابة لاعبين بالفيروس.

* اتسعت رقعة المصابين في صفوف أندية الـ "ان بي ايه"، بعدما شهد ليل 19-20 آذار/مارس إعلان لوس أنجليس ليكرز إصابة اثنين من لاعبيه، ولاعب بوسطن سلتيكس ماركوس سمارت، وثلاثة من أفراد فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، وأحد أفراد نادي دنفر ناغتس.

وبذلك، بلغ عدد اللاعبين المصابين 10، بما يشمل أربعة لاعبين من بروكلين نتس أبرزهم كيفن دورانت. وكان الفرنسي رودي غوبير أول لاعب تثبت إصابته، تلاه زميله في يوتا جاز دونوفان ميتشل وكريستيان وود من ديترويت بيستونز. وتم تأكيد شفاء الثلاثة بعد نحو أسبوعين من إصابتهم.

* أعلن نادي نيويورك نيكس في 28 آذار/مارس ان مالكه جيمس دولان (64 عاما) مصاب بالفيروس، لكن عوارضه "قليلة".

* أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" تعليق النشاطات بدءا من 13 آذار/مارس. واتخذت رابطة دوري كرة السلة الأوروبي ("يورو ليغ") قرارا بتعليق المنافسات القارية حتى إشعار آخر.

* أعلن دوري كرة السلة في روسيا الذي تشارك فيه أبرز أندية البلاد وبعض أندية دول أوروبا الشرقية، في 27 آذار/مارس إلغاء الموسم.

* أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة السلة في 29 آذار/مارس إلغاء منافسات بطولاته المحلية ومسابقة الكأس للرجال التي بلغت الدور ربع النهائي، بينما علقت منافسات دوري السيدات حتى 10 نيسان/أبريل على الأقل.

- كرة المضرب -*

أعلن منظمو بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في الأول من نيسان/أبريل إلغاء نسخة العام الحالي التي كانت مقررة بين 29 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

* ترافق هذا الاعلان مع تمديد رابطتي المحترفين والمحترفات تعليق المنافسات حتى 13 تموز/يوليو.

* أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب في 17 آذار/مارس إرجاء بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الى 20 أيلول/سبتمبر بعدما كانت مقررة بين 24 أيار/مايو و7 حزيران/يونيو.

* أعلن الاتحاد الدولي للعبة إرجاء نهائيات كأس الاتحاد لمنتخبات السيدات التي كانت مقررة في بودابست في نيسان/أبريل.

- الرياضات الميكانيكية -

* تأجل انطلاق موسم بطولة العالم للفورمولا واحد حتى حزيران/يونيو على أقل تقدير بعدما اتخذ في 19 آذار/مارس قرار إرجاء سباقي إضافيين مقررين في أيار/مايو هما هولندا وإسبانيا، وإلغاء سباق موناكو.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في ملبورن (13-15 آذار/مارس)، لكن السباق ألغي كما أرجئت جائزتا البحرين وفيتنام. وانضمت الأخيرتان بذلك الى المرحلة الرابعة، جائزة الصين الكبرى المؤجلة سابقا، بعد ظهور الفيروس في مدينة ووهان.

وفي 23 آذار/مارس، انضمت جائزة أذربيجان الكبرى الى لائحة السباقات المؤجلة، بعدما كانت مقررة في السابع من حزيران/يونيو.

* أعلن بطل العالم للفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون في 21 آذار/مارس انه وضع نفسه في العزل الصحي الطوعي بعد مشاركته في مناسبة اجتماعية حضرها شخصان ثبت في ما بعد إصابتهما بالفيروس.

* اختصر منظمو بطولة العالم للراليات رالي المكسيك، المرحلة الثالثة من البطولة، والتي انتهت بفوز الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) بسباق مختصر بسبب فيروس "كوفيد-19". وأعلن المنظمون أن أحد أعضاء فرق البطولة ثبتت إصابته بالفيروس على هامش هذه المرحلة.

وأرجئت المراحل الثلاث اللاحقة (الأرجنتين والبرتغال وإيطاليا)، ويبقى السباق الأول المدرج على الجدول رسميا رالي كينيا (16 تموز/يوليو).

* تم الإعلان عن إرجاء أو إلغاء أو تعديل المراحل الست الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية. ولم تقم سوى المرحلة الأولى في قطر، واقتصرت على منافستي موتو 2 وموتو 3.

* ألغيت المراحل الأربعة الأولى من منافسات "اندي كار" الأميركية. وفي 26 آذار/مارس، أعلن المنظمون ان السباق الأشهر في هذه الفئة "انديانابوليس 500"، أرجئ من 24 أيار/مايو الى 23 آب/أغسطس

* أعلن منظمو سباق لومان 24 ساعة الشهير، أحد أبرز الأحداث التقليدية في سباقات التحمّل للسيارات، تأجيله من 13-14 حزيران/يونيو المقبل إلى 19-20 أيلول/سبتمبر.

- الماراتون وألعاب القوى -

* أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى في 30 آذار/مارس ان بطولة العالم التي كانت مقررة بين 6 و15 آب/أغسطس 2021 في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأميركية، ستؤجل الى 2022 بسبب تعديل موعد الأولمبياد.

* أعلن منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى إرجاء اللقاءات الثلاثة الأولى لموسمه الذي كان من المقرر ان ينطلق في نيسان/أبريل المقبل، قبل ان يتم أيضا إرجاء ثلاثة لقاءات إضافية كانت مقررة في أيار/مايو.

* أرجئ ماراتون باريس المقرر في 5 نيسان/أبريل إلى 18 تشرين الأول/اكتوبر، وسباقات أخرى أبرزها ماراتون بوسطن الأميركية (من 20 نيسان/أبريل الى 14 أيلول/سبتمبر) ولندن (من 26 نيسان/أبريل الى 4 تشرين الأول/أكتوبر)، وبرشلونة الإسبانية (من 15 آذار/مارس الى تشرين الأول/أكتوبر).

* تم ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة المقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 الى 15 آذار/مارس، حتى العام 2021.

- كرة الطاولة -*

أرجئت بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر ان تقام في آذار/مارس في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

- ملاكمة - *

علقت في لندن في 16 آذار/مارس، منافسات دورة ملاكمة لرياضيي أوروبا مؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية. كما تم تعليق إقامة التصفيات الأميركية والعالمية الى موعد غير محدد.

* نقلت اللجنة الأولمبية الدولية الى الأردن، تصفيات آسيا وأوقيانوسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، بعدما كانت مقررة في مدينة ووهان الصينية.

واختتمت التصفيات في 11 آذار/مارس.

- غولف -

أعلن منظمو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى أبرز دورات رياضة الغولف، إرجاءها في 17 آذار/مارس، بعدما كان من المقرر إقامتها بين 14 أيار/مايو و17 منه. وانضمت الدورة بذلك الى دورة الماسترز التي كانت مقررة بين التاسع من نيسان/أبريل و12 منه، وتم إرجاؤها أيضا.

-هوكي على الجليد -

ألغيت بطولة العالم للهوكي على الجليد المقررة بين 8 و24 أيار/مايو في سويسرا.

- ركبي -

أعلن الاتحاد الإيطالي للركبي في 27 آذار/مارس إلغاء موسم 2019-2020 بشكل نهائي، في خطوة أكد أنها غير مسبوقة في هذه الرياضة محليا منذ الحرب العالمية الثانية.