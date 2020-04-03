شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: كنت بخاف من والدتى بعد أى مباراة سيئة لىّ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، أنه كان يخاف من والدته الدكتورة ماجي الحلواني بعد أي مباراة يخوضها بشكل سيئ، ويحاول تجنبها. وأضاف حازم إمام في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: كنت بخاف من أمى بعد أي ماتش ألعبه وحش وأتجنبها، لكن والدى كان في نفس المجال فلا يعلق، وكنت بحس بفرحته من صوته بعد أي مباراة ألعبها كويس أو هدف أسجله. وعن والده، قال حازم إمام: :إن والدى حمادة إمام لم يتدخل على الإطلاق لصالحى طوال تواجدى في نادى الزمالك، وأنه لم يذهب مرة لمشاهدتى في الناشئين أو الشباب، وكان بيسألنى عملت إيه في البيت لو فيه ماتش مهم". وأوضح الثعلب الصغير: أن اسم والده الكبير في الزمالك كان يتسبب له في إحراج، خاصة في بدايتى عندما كنت غير موفق، فسمعت البعض يقول إننى لا استحق التواجد في الزمالك وإنى قاعد علشان أبويه. وأوضح الثعلب الصغير، "أن بدايتى في كرة القدم كانت صعبة وجعلتنى أفكر في البعد عن ممارسة كرة القدم، حيث بدأت كمهاجم في فريق الشباب بنادى الزمالك، وكنت لا أشارك في المباريات بسبب عدم اقتناع مدربى بى". وعن نقطة التحول، قال حازم إمام: نقطة التحول عندما لعبت مباراة الشمس مع شباب الزمالك وسجلت 4 أهداف ومباراة المنصورة وسجلت هدفين تحت أنظار محمود الجوهرى مدرب الزمالك في ذلك الوقت، والذى أبلغنى بعد المباراة الحضور في تمرين الفريق الأول قبل مباراة الاتحاد في الدورى ولعبت آخر ربع ساعة وبعدين كملت ولم أنزل مرة أخرى".