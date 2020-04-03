شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى معلقا على رحيل أحمد فتحى: خلاف وكلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى أن قرار عدم التجديد ورحيل أحمد فتحى لاعب النادى عن الفريق الأحمر، قائلا:" خلاف وكلاء".

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أن نادر شوقى وكيل اللاعب أحمد فتحى تفاجئ بقراره و أن ممدوح عيد الوكيل السابق للاعب والمدير التنفيذى لنادى بيراميدز هو صاحب المفاوضات معه بصفة مباشرة.

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وتعجب عدلى القيعى أن نادر شوقى لم يعلم شئ عن مفاوضات اللاعب مع أحد الاندية وأنه دائم الحديث إنه لا أحد يتدخل فى عمله و يوجد أشياء لا يمكن الافصاح عنها .

فيما وضع مسئولو النادى الأهلي تدعيم الجبهة اليُمنى ضمن أهم أولويات الإدارة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجارى عقب رفض تجديد عقده.

وبات الأهلي مشغولاً بشكل كبير بتدعيم الجبهة اليُمنى أكثر من أى وقت مضي وأكثر من أى مركز آخر، خاصة أن هذا المركز لم يعد فيه سوى محمد هانى، لذا بدأت بوصلة القلعة الحمراء تتجه نحو أكثر من ظهير أيمن فى الدوري المحلي لتعويض رحيل أحمد فتحي .