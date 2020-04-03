شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو: أشعر بالراحة فى الزمالك عن الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريم بامبو لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أنه يشعر بالاستقرار داخل صفوف القلعة البيضاء . أضاف كريم بامبو أنه لا يشغل باله بالتقارير الإعلامية التي ترجح خروجه من الزمالك بنهاية الموسم مؤكداً أنه يقدم كل ما لديه وأن المستشار مرتضى منصور لا يفرق بين لاعب أساسي أو احتياطي وهو ما خلق روح من المودة بين اللاعبين. تابع كريم بامبو أنه لا صحة لما يتردد عن رحيله عن صفوف القلعة البيضاء وأنه مستمر الموسم المقبل.

وأكد كريم بامبو أن النادي يشعر بالراحة في الزمالك أكثر من الأهلي والإسماعيلي اللذين لعبا لهم وأنه يأمل في الاستمرار داخل القلعة البيضاء أطول فتر ممكنة خاصة وأنني أطمح في المشاركة بشكل أكبر. وقال بامبو أن الحياة متوقفة في الغردقة بسبب فيروس كورونا خاصة وان المدينة تعيش على السياحة وهناك حالة من العزلة بسبب الوضع الصحي حالياً.