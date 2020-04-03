شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقف عمر جابر وكارتيرون وصالح جمعة وعبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، على رغبته فى استعادة عمر جابر، لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية": "عمر جابر من أبناء نادى الزمالك المخلصين، ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب وسيفيد نادي الزمالك فى حالة ضمه"، وأضاف: "ننتظر قرار باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق فى التعاقد مع اللاعب من عدمه، وسندخل فى مفاوضات مباشرة مع إدارة بيراميدز برئاسة سالم الشامسي".

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كما علق مرتضى منصور حول مصير كارتيرون:"كارتيرون سوف يستمر مع الزمالك خلال الموسم المقبل، واتفقنا معه على تجديد العقد، وننتظر الإنتهاء من أزمة كورونا للتوقيع بشكل رسمي" وتابع: " المدرب الفرنسي مدير فني متميز ونجح مع الزمالك وحقق بطولتين وخاض مباريات صعبة وله رؤية فنية مميزة".

وكشف مرتضي منصور، حقيقة دخول ناديه فى مفاوضات مع صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلى، بإنه لم يتفاوض معه نهائيا وقال مرتضى منصور: "لم أتفاوض مع صالح جمعة على الإطلاق، وكل ما يتردد فى هذا الأمر ليس أساس له من الصحة، وهو لاعب كبير ولكن عقده ساري.. ولم أتفاوض مع أى لاعب فى الأهلي يكون عقده ساري، ونحن نحترم جميع الأندية وإدارتها".

وعن التفاوض مع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز قال رئيس الزمالك:"لم ولن أتفاوض مع عبد الله السعيد نهائيًا، ورئيس نادى بيراميدز محترم للغاية وأكن له كل تقدير وإحترام.. وأتحدى أى شخص يخرج ويقول أن الزمالك تفاوض مع أى لاعب فى الأهلي عقده ساري، ونادي الزمالك قيم ومبادئ بجد".