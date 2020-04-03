شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عصام: أشكر الرئيس السيسى.. ولم نتكلف أى مقابل منذ رجوعنا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت سارة عصام، لاعبة ستوك سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية على جهودهم لإعادة المصريين من إنجلترا، مؤكدة أنها تُقضى فترة الحجر الصحى حاليا، فى أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة.

أضافت سارة عصام خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ملعب أون تايم، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت، أن كل الترتيبات التى خضعت لها فى مطار القاهرة كانت على أعلى مستوى، مشددة على أنها لم تتكلف أى مقابل مادى خلال تواجدها فى الحجر الصحى، قائلة: "لم نتكلف أى مقابل مادى منذ رجوعنا فى مصر حتى الآن".

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اختتم لاعبة ستوك سيتى الإنجليزى تصريحاتها، قائلة: "لابد من تكاتف كل الجهود لتجاوز هذه الأزمة".

وكانت سارة عصام، قالت من قبل فى فيديو بثته عبر حسابها الرسمى بموقع انستجرام: "أنا فى فندق بالقرب من مطار القاهرة، وكنت في طائرة مصر للطيران، التى جاءت إلى مصر أول أمس، بصراحة كنت عاوزة أشارك بتجربتى وأشكر القائمين على النظام اللى نظمه المسئولين في المطار، والعاملين في الفندق والأطباء اللى بيكشفوا علينا مرتين فى اليوم بالفندق".

وأضافت :"الكل يتعامل باحترام وابتسامة وإيجابية في وسط الظروف اللى نعيشها، من أول ما نزلنا من الطائرة، الضباط قسمونا مجموعات كل مجموعة مكونه من 30 شخص ولها ضابط مسئول عنها وعملنا اختبار ودخلنا الشنط، وكان كل الأمورتتم بنظام وكل حاجة عدت بشكل كويس".