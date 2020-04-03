شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: مؤمن زكريا لم يهاجم الأهلى.. وفتحى فاوضنا ونفذ قراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات للنادى الأهلى، أن أحمد فتحى، لاعب الفريق الأحمر، خاض التفاوض مع مسئولى القلعة الحمراء برفقة وكيله ثم قرر الرحيل وقام بتنفيذ الأمر.

وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أن عقلية أحمد فتحى من خلال التعامل معه أنه من الشخصيات التى تأخذ وقت فى التفاوض و ليس فى اتخاذ القرار وأشار مستشار التعاقدات بالأهلى، إلى أنه يحترم قرار أحمد فتحى و لكن كان لابد من الإعلان عنه فى وقت سابق.

فيما أرسل عدلى القيعى رسالة الى منتقدى تصرف مجلس إدارة القلعة الحمراء فى التعامل مع التجديد للاعبين الكبار وتقديم الشكر إلى حسام عاشور قائد الفريق، قائلاً: "يوجد بعض الاشخاص تتواجد فى أندية منافسة تعطى نصيحة للآخرين دون العمل بها فى قائلاً:"فاقد الشئ لا يعطيه".

كما أكد القيعى أن مؤمن زكريا، لاعب الفريق، لم يقم بالهجوم على المسئولين داخل القلعة الحمراء لصرف مستحقات علاجه ولكن تعجب فقط من تأخير فى الرد فقط، قائلاً: "تم التواصل مع مؤمن زكريا لاستلام القسط الأول فقط من مستحقات علاجة خلال الفترة الماضية وأن الاجراءات بين النادى و وزارة الشباب والرياضة أخذت بعض الوقت لاستخراج بعض التصاريح".

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وأشار عدلى القيعى أنه يوجد بعض الأشخاص تقوم بالمتاجرة بآلام الناس وهذا الأمر مرفوض فى الوقت الحالى.

فيما كلفت لجنة التخطيط بالأهلي جهاز الكرة بتقديم تقرير يتضمن تفاصيل عقود اللاعبين وخاصة الأساسيين منهم، للبدء فى مد العقود التى تنتهى قريبًا، واستغلال الفترة الحالية التي تشهد توقف المنافسات للدخول فى مفاوضات فورية معهم لتمديد عقودهم.

وتخشى لجنة الكرة بالأهلي من تكرار سيناريو أحمد فتحى مُجدداً مع أي لاعب من القوام الأساسى خاصة وأن مفاوضات النادي مع أحمد فتحى بدأت متأخرة، وعلى الرغم من تقديم النادي عرضاً تاريخياً غير مسبوقاَ لأحمد فتحى إلا أن اللاعب فضل الرحيل وخوض تجربة جديدة.

ونجح الأهلي فى الفترة الأخيرة في تمديد عقود عدداً من نجومه وعلى رأسهم أيمن أشرف ومحمد هانى وعمرو السولية وجونيور أجاى وعلى معلول.