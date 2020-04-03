شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر: اشتغلت في الدعاية علشان راتبي كان 80 جنيه في الشرقية للدخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اسلام جابر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن أول راتب حصل عليه من كرة القدم كان 80 جنيهاً عندما كان بقطاع الناشئين للشرقية والدخان.

أضاف اسلام جابر عبر قناة الزمالك الفضائية أنه عمل في مجال الدعاية والإعلان للحصول على المزيد من الأموال وأن همه الأول في كرة القدم كان اللعب في الفريق الكروي الأول بالشرقية حتى استطيع تقديم نفسي.

وقال أن أول راتب حصل عليه في الفريق الأول كان 20 ألف جنيه في الموسم الواحد والنادي وقتها كان يمنحه ألف جنيه فقط في الشهر، متابعا أن الشرقية للدخان سبب تألقه وانتقاله الى مصر للمقاصة عن طريق إيهاب جلال الذي أعجبه مستواي في المباريات التي تابعني بها في المظاليم.

أضاف اسلام جابر: "لو عرض عليا الأهلي والزمالك 50 مرة ها أختار القلعة البيضاء"، مشيرا إلى أن مباراة واحدة للأهلي حضرها في المدرجات وكان صغير في السن لذلك يتحدث البعض عن أهلاويتي لكنني زملكاوي، موضحا أن والده رفض انتقاله للأهلي وأنه أبلغهم انني لن أذهب للأهلي بدون وكيل أعمال كما طلب مسئولي القلعة الحمراء كما انني رفضت الفكرة لأنني حددت مصيري من البداية باختيار الزمالك.