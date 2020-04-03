شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : مصطفى مراد فهمي جامل الأهلي في لقب نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الإعلامي خالد الغندور على مصطفى مراد فهمي السكرتير العام للاتحاد الافريقي سابقاً بشأن حصول النادي الأهلي على لقب القرن في قارة إفريقيا حيث قال أن مصطفى مراد فهمي أخطأ عندما قال ان احتساب اللقب في عام 1995 بمناسبة مرور 40 عاماً على بطولات أفريقيا وخاصة وان بطولات الأندية بدأت في عام 1964، والمنتخبات عام 1957 وهو ما يؤكد أن الأربعين عاماً لم تتم نهائياً وهي مجاملة صارخة.

أوضح خالد الغندور ق تصريحات عبر قناة الزمالك، أن النادى الأبيض تعرض لمؤامرة في اليوم التالي لفوزه ببطولة السوبر الإفريقي من الأهلي في جوهانسبرج عاصمة جنوب افريقيا وأن مصطفى مراد فهمي كان عضوا بمجلس الأهلي بنظام التعيين في الفترة التي تولى فيها مسئولية السكرتير العام للكاف وهو ما يتعارض مع قانون الرياضة وبند تضارب المصالح في الفيفا.

وقال الغندور ان التقييم الذي وضعه مصطفى مراد فهمي يقضي بعدم حصول بطل بطولة الأفروأسيوي التي حصل عليها الزمالك مرتين وأنه قام بمساواة بطل أفريقيا للأندية الأبطال بأبطال الكؤوس وهو أمر أشد غرابة خاصة والجميع يعلم أن البطولة الأكبر هي دوري الأبطال.