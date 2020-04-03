شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المدينة المنورة يكشف تفاصيل رحلة التعافى من فيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد عبد الله، مدرب حراس مرمى نادى المدينة المنورة، كواليس رحلته فى مستشفى العزل بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن ارتفاع درجة الحرارة ومعاناته من التهاب فى الحلق، كانت أولى الأعراض التى ظهرت عليه.

أضاف عبد الله خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ملعب أون تايم، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت، أن الأمر تطور بعد ذلك معه ليصل إلى ضيق التنفس، ليتم نقله إلى مستشفى العزل فى إسنا بعد ثبوت إيجابية العينة التى فحصت له.

تابع تصريحاته قائلاً: "حالتى كانت صعبة أنا وبدأت حالتى فى التحسن بداية من اليوم التاسع للعلاج"، موجهًا الشكر لوزارة الصحة والكادر الطبى فى مستشفى العزل، بعد الإجراءات التى خضع لها خلال هذه الفترة، لمتابعة حالته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلاً: "أشكر الدولة المصرية على دعم كل المصابين والمجهود الذى يقدمه الأطباء المصريين أمر فوق الرائع"، أشار مدرب حراس مرمى نادى المدينة المنورة أنه الآن فى منزله بعد ثبوت سلبية العينة.

يذكر، أن وليد عبد الله هو الحالة المصرية الوحيدة فى الكرة المصرية التى ثبت إصابتها بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن، وقد شفى الآن من المرض وخرج ليمارس حياته، بعدما قضى فترة 15 يومًا داخل الحجر الصحى للتأكد من شفاءه تماما فيما قرر اتحاد الكرة المصرى مد فترة تعليق النشاط الرياضى فى مصر حتى منتصف أبريل الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتفشى فيروس كورونا.