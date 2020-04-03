شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: برنامجى "مع المستشار" بدون أجر.. وكهربا سبب فتنة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس لزمالك، أنه ينتظر التفاصيل النهائية من أجل الظهور فى برنامجه الخاص عبر قناة النادى الرسمية، بعدما تعاقد على تقديم برنامج مجانا، قائلاً: "فى انتظار اجتماع خلال الفترة المقبلة، لكى أخرج وأتحدث فى كافة الجوانب السياسة والرياضة والاختلاف بأنه مسجل، ويحمل اسم "مع المستشار".

فيما كشف مرتضى منصور خلال مداخلة تلفزيونية، مساء اليوم الخميس، عن حقيقة الدخول فى مفاوضات مع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي، خلال الفترة المقبلة، قائلاً: "أسهل لاعب ممكن تتفاوض معه هو أحمد فتحي، وتفاوضت معه عند التعاقد مع عبد الله السعيد وفى الفترة الحالية لم ولن أتفاوض معه على الإطلاق".

وأضاف: "أحمد فتحى من أفضل اللاعبين فى مصر وهو مثل الرئتين للنادى الأهلى الذى سيخسر كثيرا بعد رحيله إلى جانب حسام عاشور"، متابعًا: "الأهلى خسر كثيرًا برحيل الثنائى أحمد فتحى وحسام عاشور"، مشددًا على أنهما كانا من الركائز الأساسية فى القلعة الحمراء.

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تابع: "الأهلى رفض التجديد لفتحى وعاشور ودفع 20 مليون جنيه فى الموسم لكهربا وهو من صنع الفتنة داخل القلعة الحمراء فى الوقت الحالي"، مشددًا: "الأهلى استخسر دفع مقابل مادى جيد لأحمد فتحي، وأؤيده فى قراره بالرحيل عن النادى الأهلى وأتمنى له التوفيق فى الفترة المقبلة".

وأبلغ أحمد فتحى، لاعب الأهلى، إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم الجارى، بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، حيث أصدر اللاعب بيانا كشف خلاله كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، قائلاً: "بعد أكثر من 12 عاما من العطاء لجدران الأهلى محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار الأهلى العظيم فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هى اللحظة المناسبة لإسدال الستار والبحث عن تحدٍ جديد فى حياتى المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل الأهلى الذى أتمنى له كل التوفيق والنجاح فهذه هى سنة الحياة".

ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسميًا عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى: "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".