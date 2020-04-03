شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: الحديث عن تفاوض الزمالك مع رمضان صبحي “ يضحك” ..وكهربا "مادي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك أن الحديث عن وجود مفاوضات بين نادي الزمالك ورمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول حاجة تضحك.

وانتشرت خلال الفترة الماضية أنباء عن دخول الزمالك في مفاوضات مع لاعب الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري.

أضاف الغندور عبر قناة الزمالك الفضائية كيف يفكر نادي في دفع 10 ملايين يورو في لاعب مصري مع احترامنا الكامل لرمضان صبحي بخلاف الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب.

وقال أن صفقة انتقال رمضان صبحي لأي نادي ستكون كبيرة ولا أحد يفكر فيه داخل أروقة النادي الأبيض خلال الفترة الحالية أو مستقبلاً.

أوضح خالد الغندور أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع أحمد فتحي نهائياً وأن أحمد مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة أن النادي يبحث عن صفقات تكون بأعمار سنية صغيرة تفيد مستقبل النادي وأن لاعب الأهلي ليس في حسابات القلعة البيضاء نهائياً.

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أضاف الغندور في تصريحات عبر برنامجه "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن محمود كهربا تحركه الفلوس فقط وسبق وأن وجه شتائم الى الأهلي وكابتن الأهلي والفيديوهات نمتلكها.

وقال خالد الغندور ان الأهلي يتعامل بطريقة مع نجومه ومع البعض الآخر بمعاملة أخرى فليس معقولا أن يمنح أحمد فتحي 11 مليون في الموسم في الوقت الذي يحصل فيه كهربا على 20 مليوناً بالإضافة الى توجيه الشكر لحسام عاشور كابتن الفريق التاريخي.

وواصل الغندور حديثه قائلاً: "لدينا طارق حامد الذي فضل البقاء بالنادي على أن يحصل على 36 مليونا من الخليج وهي تضحية يعترف بها مجلس الإدارة، بالإضافة الى محمود علاء أفضل مدافع في مصر حالياً والهداف التاريخي للمدافع في مصر بالدوري المصري حتى الآن".

وتابع خالد الغندور أن لغة الانتماء انتهت بشكل كبير من الملاعب وباتت لغة عند القليلين فقط من لاعبي كرة القدم وهو الأمر الذي نجح فيه مجلس إدارة الزمالك بعد الإبقاء على نجومه الذين فضلوا البقاء بالقلعة البيضاء على حساب الملايين.