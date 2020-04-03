شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باللجنة الأولمبية :القانون يسمح للاتحادات تحديد موعد انتخاباتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر باللجنة الأولمبية المصرية ، أن قانون الرياضة يمنح للاتحادات الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية حقاً لتحديد موعد انتخاباتها بعد تأجيل الدورة الأوليمبية لمدة عام لتقام في صيف 2021.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ، إلي أن تأجيل اولمبياد طوكيو يترتب عليه تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية لمدة عام لتُجري بعد إقامة الدورة الاوليمبية طبقا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017 والذي حدد إجراء الانتخابات بعد انتهاء فاعليات الدورة الأوليمبية أو بعد انقضاء أربع سنوات ميلادية أيهما أقرب.

وأضاف المصدر أن كل اتحاد يحدد موعد انتخابته وفقاً للائحة الخاصة به ، مشيراً إلي أن انتخابات الاتحادات الماضية كانت استثنائية بسبب قانون الرياضة وكانت مدتها ستصل إلى 3 سنوات في حال إقامة الانتخابات في صيف 2020 بعد الاولمبياد .

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وأوضح المصدر ، أن تأجيل الاولمبياد بسبب كورونا يجعل الاتحادات تستمر لأربع سنوات وهي المدة القانونية ولذلك لن تعارض القانون ، مشيراً إلي إن الانتخابات سوف تجري هذا العام في الاتحادات المعينة فقط مثل، اتحادات كرة القدم والكرة الطائرة ورفع الأثقال .

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام.