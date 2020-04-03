7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 2/4/2020 ، العديد من الاخبار الهامة والتى جاء فى مقدمتها بدأ عدد من الأندية فى طرح عدد من الأسماء للترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة المرجح إقامتها نهاية أغسطس المقبل وعلى رأس هذه الأسماء محمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق للترشح على هذا المقعد حتى الأن. بدأ عدد من الأندية فى طرح عدد من الأسماء للترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة المرجح إقامتها نهاية أغسطس المقبل وعلى رأس هذه الأسماء محمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق للترشح على هذا المقعد حتى الأن. قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، فرض عقوبة مزدوجة على كريم العراقى ظهير أيمن ألفريق بسبب اختراقه الحظر الإعلامى الذى فرضه عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق. ننشر لائحة اتحاد الكرة وشروط الترشح للجبلاية حصل " الخليج 365 على نسخة من لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة والتى تتكون من 37 ورقة للانتخابات المقرر إقامتها فى أغسطس المقبل لإختيار مجلس إدارة جديد ونننشر صور من اللائحة الجديدة وهي Advertisements أصدر اتحاد السباحة، برئاسة ياسر إدريس، بيانا يشكر فيه الرئيس عبد ألفتاح السيسى بعد توجيهاته بعودة المصريين العالقين فى أمريكا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. قرر مسئولى النادى الأهلي، تعليق التعاقد مع محترف ألفريق الأول لكرة السلة الأمريكى أليكس يونج، بناءً على طلب اللاعب.. يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر خلال الأيام المقبلة، لبحث عدة ملفات خاصة بفريق الكرة فى ظل المُتغيّرات الجديدة. قدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة لدى وزير الرياضة د.أشرف صبحي

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