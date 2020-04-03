شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يُطالب باستغلال توقف "كورونا" فى تكوين رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن هناك أمور تحتاج للترتيب في الرياضة المصرية، مشيراً إلي انه يجب استغلال توقف النشاط الرياضي بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بشأن التصدى لانتشار فيروس كورونا.
وقال يونس في تصريحات إذاعية لـ "أون سبورت": "يجب استغلال هذا التوقف من أجل مراجعة قانون الرياضة، ومحاولة إنشاء رابطة أندية"، مضيفاً أنه يجب عودة الانضباط والإلتزام داخل الكرة المصرية .
وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر لمواجهة تفشى فيروس كورونا.
وطالبت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، برئاسة عمرو الجناينى، بوضع بند صريح فى اللائحة الجديدة، التى يجرى حالياً إعدادها، ينص على تشكيل رابطة الأندية المحترفة، على أن يكون دورها إدارة مسابقة الدورى العام بالموسم الجديد، وتوزيع الحقوق على الأندية واختيار وتشكيل لجنة المسابقات.
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