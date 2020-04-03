شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يُطالب باستغلال توقف "كورونا" فى تكوين رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن هناك أمور تحتاج للترتيب في الرياضة المصرية، مشيراً إلي انه يجب استغلال توقف النشاط الرياضي بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بشأن التصدى لانتشار فيروس كورونا.

وقال يونس في تصريحات إذاعية لـ "أون سبورت": "يجب استغلال هذا التوقف من أجل مراجعة قانون الرياضة، ومحاولة إنشاء رابطة أندية"، مضيفاً أنه يجب عودة الانضباط والإلتزام داخل الكرة المصرية .

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وأضاف يونس أن الرياضة المصرية تحتاج لنظام محترف خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ما شاهدناه سابقاً من خلافات ونزاعات وصراعات بين العديد من الجهات فى الوسط الرياضى واختتم تصريحاته ، بأنه لابد علينا أن نساعد الدولة في عدم انتشار فيروس كورونا والالتزام بالتعليمات التي يصدرها مجلس الوزارء بتواجد الجميع في المنازل.

وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر لمواجهة تفشى فيروس كورونا.