شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ملايين بيراميدز لـ أحمد فتحي .. من هم أغلى اللاعبين فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حالة من الجدل حول مصيره، اقترب أحمد فتحي الظهير الأيمن لنادي الأهلي من الانضمام إلي صفوف نادي بيراميدز، عقب إعلانه الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، بعد الاتفاق علي عدم التجديد للفريق لمدة موسمين .

واستطاع أحمد فتحي من تحقيق بطولات علي مستوي الأندية ، حيث حقق الدوري مع الاسماعيلي عام 2002 وحصل مع النادي الأهلي علي 19 بطولة بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة، فيما حقق بطولة الدوري مع الإسماعيلي فقط ، بينما فشل في تحقيق أي بطولة مع الأربع الأندية الأخرى . وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين. Advertisements

ووضع أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى نهاية لمسيرته مع الأهلى التى استمرت لمدة 12 عاما داخل صفوف القلعة الحمراء، وفضل الرحيل بحثا عن تحدى جديد، ولكن الغريب أن العلاقة انتهت على عكس ما كانت تتمناه الجماهير الحمراء، لاسيما أن الإدارة الحمراء كانت تتمنى استمرار الجوكر لمدة موسمين آخرين.