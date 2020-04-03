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ننشر لائحة اتحاد الكرة وشروط الترشح للجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

حصل " الخليج 365 على نسخة من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة والتى تتكون من 37 ورقة للانتخابات المقرر إقامتها فى أغسطس المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد ونننشر صور من اللائحة الجديدة وهي :

 

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كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا يوجد أزمة فى حالة عدم وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يفيد بمد فترة تعيين اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى لحين إجراء الإنتخابات فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، خاصة وأن قرار تعيين اللجنة ينتهى فى 31 يوليو المقبل.

 

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه فى حالة عدم وصول خطاب المد للجنة، سيقوم وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بإدارة الجبلاية وتسيير الأعمال لحين إجراء الإنتخابات، إلا أن الأقرب هو وصول خطاب المد خاصة وأن من بين مهام اللجنة الإشراف على الانتخابات المقبلة.

 

 

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