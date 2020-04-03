نشرة الخميس.. تطور جديد لـ"هدف الزمالك".. ومباراة ساهمت في انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 2 إبريل.

الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع فتحي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي بعد انتهاء مشوار الأخير مع ناديه.

هدف الزمالك.. تطور جديد بين بن عيادة وناديه

كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن ظهير أيمن فريق شباب فسنطينة الجزائري حسين بن عيادة رفض تجديد عقده رفقة ناديه.

تقارير: ليفربول يتمسك ببقاء صلاح وماني

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن نادي ليفربول الإنجليزي لا يرغب في رحيل نجوم فريقه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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خطة استثنائية لاستئناف الدوري الإيطالي

أعلن فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الايطالي، أن هناك خطة استثنائية لاستئناف موسم الدوري اعتبارًا من مايو.

انستجرام يتيح فرصة التفاعل مع صلاح وميسي عبر الواقع المعزز

سيحصل جمهور كرة القدم على فرصة التفاعل مع محمد صلاح وليونيل ميسي وعدد من نجوم العالم، من خلال تقنية الواقع المعزز عبر موقع مشاركة المواد المصورة "انستجرام".

وزير الصحة البريطاني يطالب لاعبي الدوري الإنجليزي بتخفيص أجورهم

طالب مات هانكوك وزير الصحة البريطاني لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالقيام بدورهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19) من خلال تخفيض رواتبهم.

هل ساهمت في انتشار كورونا؟.. ليفربول: كان يجب عدم لعب مباراة أتليتكو

تحدث ماثيو أشتون، مدير الصحة العامة في مجلس مدينة ليفربول، أن مباراة الريدز أمام أتليتكو مدريد في دوري الأبطال قد تكون ساهمت في انتشار فيروس كورونا بالمدينة.