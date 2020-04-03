تصريحات الخميس.. صفقان للأهلي.. ومزايا فايلر.. "وإلغاء الدوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 2 إبريل.

مرتضى: أنا أغلى مذيع في الوطن العربي.. وبرنامجي لم يظهر لسببين

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن برنامجه عبر قناة النادي لم يظهر للنور حتى الآن لوجود شرطان لم يتحققا، مازالا في مرحلة التفاوض.

مرتضى: هل منح اللاعبين مستحقاتهم عن الدور الثاني إهدار للمال العام؟

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تساؤلاً لاتحاد الكرة، عن مصير بطولة الدوري الموسم الحالي بعد إيقافه بسبب فيروس كورونا.

مرتضى يوضح حقيقة مفاوضاته مع فتحي.. ويهاجم الخطيب لاتصاله بآل الشيخ

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لم ولن يدخل في مفاوضات مع أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي الذي قرر الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

القيعي: الوكلاء سبب أزمة فتحي.. ونادر شوقي لم يكن يعلم مفاوضات بيراميدز

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أشار عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي، بأن أزمة أحمد فتحي سببها خلاف الوكلاء، مضيفا بأن نادر شوقي وكيله السابق، لم يكن يعلم تفاصيل عن مفاوضات بيراميدز مع اللاعب.

إنفانتينو يتحدث عن أزمة عقود اللاعبين.. وحلول للمباريات الدولية

صرح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه سيبحث عن حلول لأزمة عقود اللاعبين التي ستنتهي هذا الصيف، قائلًا أنهم سيقدموا الدعم للجميع، وسيبحثوا على حلول للمباريات الدولية.

شوبير: صفقتان من العيار الثقيل للأهلي.. رحيل أجنبي ومتابعة 5 معارين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي سيدعم صفوفه في الموسم المقبل بصفقتين من العيار الثقيل بناء على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

سعد سمير يوضح مزايا فايلر والتدعيمات للمنافسة على الألقاب

أكد سعد الدين سمير مدافع فريق النادي الأهلي، أن تتويج فريقه ببطولة الدوري كل موسم طبيعي، كاشفًا أن فريقه افقتد الدوافع في الموسم الماضي.

خليفة فتحي ..ياسر رضوان يرشح ظهير بيراميدز

انتهت علاقة أحمد فتحي بالأهلي بعد أن رفض اللاعب تجديد تعاقده ورفض العرض المقدم من النادي واخطر المسؤولين بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق.