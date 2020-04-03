القيعي: الوكلاء سبب أزمة فتحي.. ونادر شوقي لم يكن يعلم مفاوضات بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشار عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي، بأن أزمة أحمد فتحي سببها خلاف الوكلاء، مضيفا بأن نادر شوقي وكيله السابق، لم يكن يعلم تفاصيل عن مفاوضات بيراميدز مع اللاعب.

وقال عدلي القيعي في تصريحات على قناة الأهلي:"عندما تحدثت من قبل عن ملف مفاوضات التجديد بين فتحي والأهلي، قال نادر شوقي أنني لا أعرف التفاصيل".

وأضاف:" ثم بعد فض وكالة نادر شوقي مع فتحي، قال في مداخلة تليفونية بأنه غضب بسبب أنه لم يعلم بقرار اللاعب المفاجئ، فاتضح أنه هو الذي لا يعرف التفاصيل".

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وأكمل:" قضية أحمد فتحي سببها خلاف الوكلاء، فنادر شوقي قال إن بيراميدز كان يتفاوض مع اللاعب بشكل مباشر".

وواصل:" ومن كان يفاوض فتحي من بيراميدز هو ممدوح عيد، وهو وكيله الأسبق قبل أن يعمل معه نادر شوقي، وكذلك هو المدير التنفيذي الحالي لبيراميدز".

وتابع:" قد يكون قيل لممدوح عيد من قبل إدارة بيراميدز أن اللاعب الذي سيستقدمه سيحصل على عمولة عليه، ولذلك يسعى المدير التنفيذي للفريق بجلب لاعبين كبار مثل أحمد فتحي وشريف إكرامي".

واختتم: "عندما قلت لأحمد فتحي ووكيله "لا تستهلكونا" كنت أرغب في تجنب الأزمة بسبب الغموض الذي أدى إلى انتشار الكلام كثيرا حول الأمر".