محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن برنامجه عبر قناة النادي لم يظهر للنور حتى الآن لوجود شرطان لم يتحققا، مازالا في مرحلة التفاوض.
وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن": "شرطي أن يكون البرنامج على الهواء وليس مسجلا، وأن أتحدث في كافة المجالات وليس الرياضة فقط، فأنا عضو برلمان أيضا".
وأضاف مرتضى: "أنا أغلى مذيع في الوطن العربي، وفي انتظار اجتماع قريبا لحل المشكلة".
كما تحدث رئيس الزمالك عن إبراهيم سعيد لاعب الفريق السابق: "إبراهيم أفضل موهبة، وهو قد محمد صلاح 100 مرة، ولكنه مظلوم من أول ما اتولد".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى: أنا أغلى مذيع في الوطن العربي.. وبرنامجي لم يظهر لسببين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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