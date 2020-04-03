مرتضى: هل منح اللاعبين مستحقاتهم عن الدور الثاني إهدار للمال العام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تساؤلاً لاتحاد الكرة، عن مصير بطولة الدوري الموسم الحالي بعد إيقافه بسبب فيروس كورونا.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن": "لماذا لا يريد اتحاد الكرة إبلاغنا بأن الدوري اتلغى؟ بصرف النظر عن من هو بطل الدوري".

وأكمل: "من المفترض أن يصدر الاتحاد بيانا لإبلاغنا بإلغاء الدوري، وإما يحدد لنا موعدا بعودة الدوري".

Advertisements

وأوضح أن عقود اللاعبين تنقسم إلى دفعتين الأولى تم دفعها عن الدور الأول، مضيفا: "الدور الثاني مفيش كرة، هل إذا دفعنا مستحقات اللاعبين سيكون إهدار للمال العام؟"

وعن دخول الزمالك في مفاوضات لضم عمر جابر، قال مرتضى: "عمر جابر ابن نادي الزمالك، وهو أحسن باك يمين في مصر، وينفع تستفيد منه في أكثر من مركز.. إذا أرد كارتيرون عمر جابر فسندخل مفاوضات مباشرة مع السيد سالم الشمسي مالك بيراميدز".

كما نفى رئيس الزمالك وجود نية للتفريط في مصطفى محمد: "أمامه الكثير في الزمالك، وهو أحسن مهاجم في مصر، كل ما يعطي في الملعب يزيد ثمنه".