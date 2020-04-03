مرتضى يوضح حقيقة مفاوضاته مع فتحي.. ويهاجم الخطيب لاتصاله بآل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لم ولن يدخل في مفاوضات مع أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي الذي قرر الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف مرتضى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "البريمو" عبر قناة تن الفضائية: "فتحي أسهل لاعب ممكن تتفاوض معاه لأنه فري، ولكن اللي يقعد يتفاوض ومتكملش المفاوضات ملوش مكان معانا".

وأوضح: "فاوضت فتحي سابقا مع عبدالله السعيد، ولكن لم يأتي للزمالك، وكنت أريد ضمه أيضا عندما كان لاعبا في الإسماعيلي ولكنه سافر للاحتراف".

وأكمل: "إذا كان عبدالله السعيد هو قلب الأهلي، فأحمد فتحي هو رئتي الأهلي، واحنا شوفنا لما القلب راح المستوى بقى عامل ازاي، والأهلي خسر كثيرًا برحيل الإثنين"، مضيفا: "اللي عمل الفتنة في الأهلي هو كهربا، وأحمد فتحي موقفه صحيح".

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وأبلغ أحمد فتحي رفضه لعرض النادي الأهلي لتجديد تعاقده، مؤكدًا أنه الموسم الأخير له مع الفريق.

كما انتقد مرتضى منصور اتصال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي: "اتصال الخطيب بتركي آل الشيخ ميصحش، تتصل به تقوله فتحي شوفلنا لاعب تاني".

وأضاف: "الأهلي والزمالك أكبر من كدا، ومنصب رئيس الأهلي دا زي رئيس الوزراء".

وكان تركي آل الشيخ كتب عبر حسابه على فيسبوك بعد رحيل فتحي: "انتو عارفين سبب ابتعادي الفتره اللي فاتت.. لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي أخي الكابتن محمود الخطيب ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها.. وعشان جمهور الأهلي مايباتش زعلان.. اللي يمشي يمشي نجيب قدّو مية مرة ".