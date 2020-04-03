الإسماعيلي يصدم الأهلي بشأن باهر المحمدي

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي موقف ناديه من بيع باهر المحمدي مدافع الدراويش خلال الفترة المقبلة. قال صبري المنياوي في تصريحات إذاعية: "بالنسبة لإدارة الإسماعيلي لن تسمح برحيل باهر إلا لو وصل له عرض من ناد أوروبي ولكن لن يتم بيعه لأي ناد داخل مصر". عرض من ناد أوروبي ولكن لن يتم بيعه لأي ناد داخل مصر". Advertisements وأضاف: "وافقنا على بيع محمود متولي وكذلك محمد عواد بسبب أن عقدهما كان على وشك الانتهاء لذلك كان لابد من الاستفادة منهم ماديا فضلا عن أن الثنائي لم يكن لديه رغبة في البقاء". من الاستفادة منهم ماديا فضلا عن أن الثنائي لم يكن لديه رغبة في البقاء". واختتم حديثه قائلا:" باهر المحمدي مازال عقده جاري مع الإسماعيلي ولن يرحل إلا عن طريق النادي في حالة وصول عرض احتراف له". وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن الأهلي يسعى لضم باهر المحمدي تعويضا لرحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري.

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