عبدالله مادو يغيب عن النصر لمدة ٦ أسابيع

خضع عبد الله مادو مدافع فريق النصر السعودي امس الخميس لجراحة ناجحة في ركبة القدم.

وكشفت تقارير صحفية "الرياضية" السعودية بإن عبدالله مادو سيغيب لمدة 6 أسابيع وذلك بعد نجاح العملية.

تعرض مادو للإصابة أثناء مشاركته مع النصر أمام اتحاد جدة بالمباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. وكانت وزارة

الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال .