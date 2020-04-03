عبدالله عطيف يبدأ برنامجه التأهيلي بعد عملية الرباط الصليبي

يبدأ عبدالله عطيف لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي برنامجه التأهيلي وذلك عقب نجاح عملية الرباط الصليبي. وذكرت صحيفة الرياضية السعودية بأن عطيف جهز صالة رياضية مصغرة في منزله لبدء برنامجه التأهيلي بالتنسيق مع طبيب الفريق. مصغرة في منزله لبدء برنامجه التأهيلي بالتنسيق مع طبيب الفريق. تعرض عبدالله عطيف لإصابة في الركبة أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام شباب أهلي دبي، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا بعد الالتحام العنيف من قبل لاعب الفريق الإماراتي. أهلي دبي، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا بعد الالتحام العنيف من قبل لاعب الفريق الإماراتي. يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة.

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