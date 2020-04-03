مرتضي منصور يكشف أسباب عدم ظهور برنامجه على قناة الزمالك

كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تعاقده مع قناة القلعة البيضاء مجانًا ولكن فى انتظار التفاصيل النهائية من أجل الظهور فى برنامج خاص.
وقال منصور فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten": "فى انتظار اجتماع خلال الفترة المقبلة، لكي أخرج وأتحدث فى كافة الجوانبالسياسة والرياضة والاختلاف بأنه مسجل".
وأضاف: "برنامجي "مع المستشار" على قناة الزمالك بدون أجر". مرتضي منصور يكشف حقيقة التعاقد مع أحمد فتحي كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة الدخول فى مفاوضات مع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الكروي بالناديالأهلي، خلال الفترة المقبلة. وقال منصور فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten": "أسهل لاعب ممكن تتفاوض معه هو أحمد فتحي، وتفاوضت معه عند التعاقد مع عبد الله السعيد وفى الفترة الحالية لم ولن أتفاوض معه على الإطلاق".
وأضاف: "أحمد فتحي من أفضل اللاعبين فى مصر وهو من الرئتين للنادي الأهلي وسيخسر كثيرا بعد رحيله إلى جانب حسام عاشور".
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