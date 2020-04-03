مرتضى منصور: الأهلي سيخسر كثيرًا برحيل فتحي.. وكهربا صنع الفتنة

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الأهلي خسر كثيرا برحيل الثنائي أحمد فتحي وحسام عاشور، مشددا على أنهما كانا من الركائز الأساسية فى القلعة الحمراء.

وقال منصور فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten": "الأهلي رفض التجديد لفتحي وعاشور ودفع 20 مليون جنيه فى الموسم

لكهربا وهو من صنع الفتنة داخل القلعة الحمراء فى الوقت الحالي".

وأضاف: "الأهلي استخسر دفع مقابل مادي جيد لأحمد فتحي، وأؤيده فى قراره بالرحيل عن النادي الأهلي وأتمني له التوفيق فى الفترة المقبلة".